viadotto morandi automobilista sventa un suicidio

Un automobilista ha sventato un tentativo di suicidio sul viadotto Morandi. Ha visto un uomo che aveva oltrepassato il guardrail e si trovava in equilibrio precario, pronto a lanciarsi nel vuoto.Si è fermato, lo ha afferrato e riportato sulla carreggiata, evitando la tragedia. Poco dopo è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

