Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 19 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è risolto l'incidente di A1 Roma Napoli al km 584 codeine smaltimento tra la diramazione Roma Sud Valmontone verso Napoli andiamo sulla Pontina anche qui incidente risolto all'altezza di Castel Romano verso la circolazione regolare è sul Raccordo Anulare in internet Ci sono rallentamenti tra diramazione Roma sud e Appia sulla diramazione Roma sud e rallentamenti da Tor Vergata al Raccordo ci spostiamo sulla Colombo dove ci sono i verso Ostia altezza Vitinia infine ricordiamo che in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare da domani lunedì 22 dicembre fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni per le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle 23:30 ulteriori variazioni di orario a dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 e a gennaio nelle giornate del primo interessano anche la Roma Viterbo tratto Urbano ed extraurbano i dettagli disponibili sulla nostra app sul nostro sito alla pagina dedicata ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

