Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 18 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo dell'incidente della A1 Roma Napoli a Km 584 code tra il bivio con la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli andiamo sulla Pontina un altro incidente con vista Castel Romano verso Roma e sul Raccordo Anulare interna si sta in coda tra la diramazione Roma sud e l'appia e sulla diramazione Roma Sud Corea partire da Tor Vergata e fino alla Raccordo Anulare ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 si sta in coda per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro infine ricordiamo che in occasione delle festività natalizie sulla linea metro da domani lunedì 22 dicembre fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni da i capolinea sono alle 23:30 ulteriori variazioni di orari dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 e a gennaio nelle giornate del primo e 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana i dettagli punibili sulla nostra app sul nostro sito alla pagina dedicata ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

