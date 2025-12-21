Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare in interna code tra diramazione Roma sud e Appia e sulla diramazione Roma Sud code da Tor Vergata al Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 si sta in coda per traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro andiamo sulla Pontina dove ci sono code all'altezza di Aprilia e più avanti all'altezza di Castel Romano sempre verso Roma e infine in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare da domani lunedì 22 dicembre fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle 23 ulteriori variazioni di orario a dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 e a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed è urbana i dettagli disponibili sulla nostra app e sul sito alla pagina dedicata ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

