Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare in esterna prime code del pomeriggio tra Appia e diramazione Roma sud è sulla Salaria il tratto riaperto tra la rotatoria di via sembrerai la rotatoria di via Leonardo Da Vinci entrambe le direzioni rimosso l'ordigno bellico su disposizione delle autorità competenti la linea ferroviaria fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto tra le stazioni di Roma Tiburtina e Fara Sabina è stata ripristinata e andiamo sulla Pontina dove ci sono code all'altezza di Aprilia Nord verso Roma buttiamo sul tratto Urbano della A24 code e rallentamenti per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro infine in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare da domani lunedì 22 dicembre fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni per tanto ultime partenze dei treni capolinea alle 23:30 ulteriori variazioni di orario a dicembre nelle giornate 24 25 26 e 31 e a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Viterbo tratta urbana ed extraurbana dettagli disponibili sulla nostra app sul nostro sito alla pagina dedicata ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

