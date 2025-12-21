Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio abbiamo con alla Trattoria aperto tra la rotatoria di via semblera è la rotatoria di via Leonardo Da Vinci In entrambe le direzioni rimosso l'ordigno bellico su disposizione delle autorità competenti la linea fl1 Roma Fiumicino aeroporto tra le stazioni di Roma Tiburtina e Fara Sabina è stata ripristinata ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 si sta in coda per traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro andiamo sulla Pontina dove ci sono rallentamenti all'altezza di Pomezia Nord verso Roma e infine in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare da domani lunedì 22 dicembre fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni e tanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle 23:30 ulteriori variazioni di orario a dicembre nelle giornate del 24 5 26 e 31 e a gennaio nelle giornate del primo e 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana i dettagli sono disponibili sulla nostra app sul nostro sito alla pagina dedicata ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'ascolto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate al nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 15:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 15:25

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolti entrambi incidenti avvenuti ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it