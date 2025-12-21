Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolti entrambi incidenti avvenuti sull'autostrada Milano Napoli code di smaltimento rispettivamente tra Fabro e Orvieto in direzione Roma è tra il nodo A1 A24 roma-teramo e Valmontone verso Napoli che possiamo turbano della Roma Teramo si sta in coda per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro andiamo sul Raccordo Anulare interessata interna traffico rallentato tra le uscite Nomentana e Tina in carreggiata esterna code a tratti tra la rabbia e la diramazione Roma sud è proprio su quest'ultima code per traffico intenso tra Torrenova e il raccordo anulare In quest'ultima direzione infine a sud della capitale sulla Pontina un nuovo incidente provoca code all'altezza di Pomezia Nord in direzione Roma da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto ci lasciamo ora con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembra semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 13:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 13:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 13:25

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano un incidente su ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info facebook