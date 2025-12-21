Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano un incidente su autostrada Roma meno Napoli che provoca code tra il nodo A1 A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli sempre sulla A1 Ma nella direttrice Firenze Roma un altro incidente che ha visto coinvolte 5 auto in sorpasso è la causa dei 6 km di coda tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per traffico intenso tra preside Appia diramazione Roma Sud in interna circolazione al momento scorrevole andiamo nel quadrante sud della capitale risolto l'incidente sulla Pontina code ora e smaltimento all'altezza di Aprilia in direzione Roma infine diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia un incidente è la causa delle code tra Prima porta il Labaro in direzione Roma poi sulla Tiburtina si sta in coda per traffico intenso all'altezza di Tivo nella medesima direzione la mattina Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

