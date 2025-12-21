Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'autostrada roma-napoli Si procede a rilento a causa del traffico intenso tra il nodo A1 A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti dalle Uscite a piedi la mazione Roma Sud mentre in interna al momento il traffico è regolare poi sul tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda da Portonaccio alla tangenziale est in direzione centro nel quadrante sud della capitale sulla Pontina sempre per traffico Si procede a rilento tra Castel Romano e via di Pratica in direzione Latina mentre all'altezza di Aprilia a causa di un incidente si sta in coda in direzione Roma infine diamo uno sguardo alle consolari sulla Casilina consuete code per traffico all'altezza di finocchio In entrambe le direzioni di marcia sulla Appia auto in coda all'altezza di diversi centri abitati tra cui Albano Laziale e Genzano di Roma la mattina Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

