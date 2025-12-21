Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio attualmente la viabilità è scorrevole prima di criticità rilevanti su quasi tutta la rete stradale regionale fatta eccezione per la via Casilina Dove si registrano code a tratti per traffico intenso all'altezza di finocchio in entrambi i sensi di marcia trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi prevista un'intensificazione del servizio della rete di superficie della metropolitana attiva in Oltre 3 linee di bus gratuite circolari l'apri 1 la 2 e la 100 e linee frisona attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 infine il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare a partire da oggi è fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni ai capolinea sono 2330 ulteriori variazioni di orario a dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 e a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tratte urbane ed extra i dettagli sono disponibili sulla nostra ape sul nostro sito alla pagina dedicata la mattina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

