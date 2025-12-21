La viabilità a Roma e nella regione Lazio si presenta attualmente regolare, con poche criticità sulla rete principale. Si segnalano alcune variazioni nel trasporto pubblico, in particolare sulla linea ferroviaria tra Roma Tiburtina e Fara Sabina, a causa di lavori di rimozione di un ordigno bellico. Sono inoltre in vigore modifiche temporanee sugli orari del trasporto ferroviario durante le festività natalizie. Per ulteriori dettagli, consultate i nostri canali ufficiali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento il traffico quanti anni è regolare senza particolari difficoltà su gran parte della rete viaria regionale uno sguardo al trasporto pubblico che la giornata di oggi fino alle 14:30 su ordinanza della prefettura di Roma la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Roma Tiburtina a Fara Sabina subisce variazioni Per consentire le operazioni di rimozione di un ritrovato bellico nelle vicinanze della sede ferroviaria pertanto Sara istituito un servizio bus tra le azioni di Fara Sabina Montelibretti Roma Tiburtina e Poggio Mirteto Roma Tiburtina chiudiamo con il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare a partire da oggi è fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle 23:30 ulteriori variazioni di orario a dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 e ad io nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana i dettagli sono disponibili sulla nostra app sul nostro sito alla pagina dedicata da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

