La viabilità a Roma e nella Regione Lazio del 21 dicembre 2025 mostra traffico generalmente regolare, dopo la risoluzione di un incidente su via Ostiense. Per le festività natalizie, è attivo un piano di mobilità che prevede servizi di trasporto pubblico gratuiti e variazioni orarie. Si consiglia di consultare i dettagli sul sito ufficiale per eventuali aggiornamenti. Vi ringraziamo per l’attenzione e vi auguriamo una buona giornata.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente su via Ostiense traffico tornato regolare all'altezza di Centro Giano In entrambe le direzioni nel complesso la circolazione è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione ma siamo trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi è prevista identificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana attiva in Oltre 3 linee di bus gratuite circolari l'apri 1 la 2 e la 100 le linee Prison attive tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 in chiusura e trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare a partire da oggi è fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei capolinea sono alle 23:30 ulteriori variazioni di orario a dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 e a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana i dettagli sono disponibili sulla nostra ape sul nostro sito alla pagina dedicata da Martina Cristini Astral infomobilità al momento a tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 08:25

