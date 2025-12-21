Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 07 | 25

Questa mattina, la viabilità nella regione Lazio si presenta generalmente regolare, con alcune criticità come l'incidente su via Ostiense che causa code in entrambe le direzioni. Sono previste variazioni sul trasporto pubblico e sulla rete ferroviaria a causa di interventi di sicurezza e festività natalizie. È importante prestare attenzione alle condizioni meteo e alle normative stagionali per garantire viaggi in sicurezza. Vi invitiamo a consultare il nostro sito per ulteriori dettagli.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nelle prime ore di questa mattina la circolazione risulta priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale fatta eccezione per un incidente su via Ostiense che provoca code all'altezza di Centro Giano in entrambi i sensi di marcia trasporto pubblico nella giornata di oggi dalle 8 alle 14:30 su ordinanza della prefettura di Roma la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Roma Tiburtina e Fara Sabina subisce variazioni Per consentire le operazioni di rimozione di un ritrovato bellico nelle vicinanze della sede ferroviaria pertanto Sara istituito un servizio bus tra le stazione di Fara Sabina Montelibretti e Roma Tiburtina e Poggio Mirteto e Roma di infine il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare a partire da oggi è fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dei cavoli sono alle 23:30 ulteriori variazioni di orario a dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 e a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tra o cameretta urbana i dettagli sono disponibili sulla nostra ape sul nostro sito alla pagina dedicata da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembra semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 07:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 07:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 12:25

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma Sud traffico tra ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- ansa.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook