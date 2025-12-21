Via libera notturno alla finanziaria regionale ore in più per gli ex Pip
Intorno all'1,30 della notte e al termine di una seduta di circa otto ore, l'Ars ha approvato la manovra. E per il terzo anno di fila, il governo di Renato Schifani è riuscito a evitare l'esercizio provvisorio ottenendo il via libera prima di Natale, così come auspicato. Questa volta c'è anche un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Nella notte l'Ars approvata la finanziaria, aumentate le ore di lavoro agli ex Pip
Leggi anche: Nella notte l'Ars approva la finanziaria, aumentate le ore di lavoro agli ex Pip
Via libera nella notte alla legge finanziaria della Regione, ora deputati in vacanza per un mese per sbollire le liti; Via libera notturno in Consiglio alla manovra di bilancio 2026 della Regione FVG; Ue, vertice notturno e svolta su Kiev: via libera al prestito da 90 miliardi, accantonati gli asset russi.; Manovra 2026, via libera della commissione. In Aula lunedì – La diretta.
Via libera nella notte alla legge finanziaria della Regione, ora deputati in vacanza per un mese per “sbollire” le liti - Dopo una intera giornata, quella di sabato, persa a litigare, l'aula riprende alle 18,30 in un clima che è da resa dei conti e arriva ad approvazione, fra le liti, solo all'una e trenta della notte ... blogsicilia.it
Via libera all'Ars alla legge finanziaria - L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in nottata la legge finanziaria con 29 voti a favore e 23 contrari. rainews.it
Finanziaria regionale, non c'è ancora il via libera - E' stata una lunga notte di vertici e trattative. rainews.it
Ue, vertice notturno e svolta su Kiev: via libera al prestito da 90 miliardi, accantonati gli asset russi. Vertice Ue tra tensioni e compromessi: approvato un prestito da 90 miliardi con debito comune per l’Ucraina, congelati gli asset russi. #notizie #news #cronac facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.