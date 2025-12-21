Via libera notturno alla finanziaria regionale ore in più per gli ex Pip

Intorno all'1,30 della notte e al termine di una seduta di circa otto ore, l'Ars ha approvato la manovra. E per il terzo anno di fila, il governo di Renato Schifani è riuscito a evitare l'esercizio provvisorio ottenendo il via libera prima di Natale, così come auspicato. Questa volta c'è anche un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

