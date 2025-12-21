Milano, 21 dicembre 2025 – I carabinieri sono andati a casa sua per arrestarlo, a Vermezzo con Zelo, in provincia di Milano, ma non hanno tenuto conto della reazione del cane: un pitbull. Il quattro zampe non ha infatti gradito l'intenzione dei militari di portare via nel cuore della notte il suo padrone, un uomo di 69 anni che deve scontare 7 mesi di reclusione per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento per fatti commessi nell'agosto del 2017. Nel corso delle operazioni una dei carabinieri intervenuti è stata morsa alla mano dal cane, riportando lesioni giudicate guaribili in 6 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vermezzo con Zelo, provano ad arrestare un uomo: il suo pitbull non ci sta e azzanna un carabiniere

Leggi anche: Con l'accetta davanti ad una scuola materna: la deputata Buonguerrieri incontra il carabiniere che ha fatto arrestare l'uomo

Leggi anche: Pitbull azzanna cagnolino, paura a Montespertoli: “Ha sfondato il recinto e si è lanciato su di noi”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milano, carabinieri provano ad arrestare un 69enne ma il suo pittbull non ci sta e azzanna - Il quattrozampe non ha gradito l'intenzione dei carabinieri di portare via nel cuore della notte il ... msn.com