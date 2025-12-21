Verissimo Rocio Munoz Morales | Raoul Bova? Ho vinto io e lui sarà sempre padre delle mie figlie
(Adnkronos) – "Ho fatto una scelta, la migliore che potessi fare: il silenzio". Così Rocio Munoz Morales ospite oggi a Verissimo ha parlato, per la prima volta pubblicamente, a cuore aperto sullo scandalo mediatico che l'ha coinvolta, suo malgrado, negli ultimi mesi quando sono stati pubblicati una serie di messaggi privati che l'ex compagno Raoul . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Rocìo Munoz Morales parla di Raoul Bova: “Sono serena, è il papà delle mie figlie e lo sarà sempre”
Leggi anche: Rocío Muñoz Morales: «Raoul Bova? Ormai siamo ex, ma lui è il papà delle mie bambine, e lo sarà per sempre»
Rocío Muñoz Morales ospite a Verissimo domenica 21 dicembre; Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste; Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 21 dicembre; Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre.
Verissimo, Rocio Munoz Morales: "Raoul Bova? Ho vinto io e lui sarà sempre padre delle mie figlie" - Morales non ha mai mollato, soprattutto per non mostrarsi mai debole davanti alle sue figlie: "Ad oggi mi sento di dire che ho vinto, ho vinto l'unica battaglia che meritava di essere combattuta, ... adnkronos.com
Rocío Muñoz Morales: l'intervista integrale - Un'attrice e donna molto amata dal pubblico, Rocío Muñoz Morales, si racconta nel salotto di Verissimo e presenta il suo nuovo libro La vita adesso. libero.it
Rocio Munoz Morales: «Non avevo capito che Raoul Bova mi tradiva, ho scoperto cose che mi hanno ferito. Non ho rimpianti, sarà sempre il papà delle mie figlie» - Rocio Munoz Morales ha detto che «preferisce rimanere in silenzio», ma è stata un fiume in piena mentre scriveva il suo ultimo libro, La vita adesso, la cui trama ... msn.com
«Né io né Stefano abbiamo mai confermato queste voci. » Domenica 21 dicembre 2025, alle 12:00, Silvia Toffanin accoglierà in studio a “Verissimo” Rocío Morales, attrice spagnola che in questo periodo si trova sotto i riflettori non solo per la sua carriera, ma - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.