(Adnkronos) – "Ho fatto una scelta, la migliore che potessi fare: il silenzio". Così Rocio Munoz Morales ospite oggi a Verissimo ha parlato, per la prima volta pubblicamente, a cuore aperto sullo scandalo mediatico che l'ha coinvolta, suo malgrado, negli ultimi mesi quando sono stati pubblicati una serie di messaggi privati che l'ex compagno Raoul . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Rocìo Munoz Morales parla di Raoul Bova: “Sono serena, è il papà delle mie figlie e lo sarà sempre”

Leggi anche: Rocío Muñoz Morales: «Raoul Bova? Ormai siamo ex, ma lui è il papà delle mie bambine, e lo sarà per sempre»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rocío Muñoz Morales ospite a Verissimo domenica 21 dicembre; Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste; Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 21 dicembre; Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Verissimo, Rocio Munoz Morales: "Raoul Bova? Ho vinto io e lui sarà sempre padre delle mie figlie" - Morales non ha mai mollato, soprattutto per non mostrarsi mai debole davanti alle sue figlie: "Ad oggi mi sento di dire che ho vinto, ho vinto l'unica battaglia che meritava di essere combattuta, ... adnkronos.com