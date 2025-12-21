Verissimo Rocio Munoz Morales | Porterò sempre rispetto a Raoul

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocio Munoz Morales è tornata a parlare della separazione da Raoul Bova a Verissimo: ha rivelato che ora è serena e che il peggio è passato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

verissimo rocio munoz morales porter242 sempre rispetto a raoul

© Ildifforme.it - Verissimo, Rocio Munoz Morales: “Porterò sempre rispetto a Raoul”

Leggi anche: Rocio Munoz Morales a Verissimo, la nuova vita dopo lo scandalo Raoul Bova

Leggi anche: Rocío Muñoz Morales: «Raoul Bova? Ormai siamo ex, ma lui è il papà delle mie bambine, e lo sarà per sempre»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Rocío Muñoz Morales ospite a Verissimo domenica 21 dicembre; Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste; Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 21 dicembre; Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre.

verissimo rocio munoz moralesAnticipazioni Verissimo del 21 dicembre: Rocío Muñoz Morales racconta una nuova fase di vita - Silvia Toffanin saluta il 2025 con un nuovo appuntamento di “Verissimo”: tutti gli ospiti di domenica 21 dicembre ... dilei.it

Rocio Munoz Morales, la nuova vita dopo la rottura con Raoul Bova: «Ho ritrovato la felicità». Il racconto a Verissimo - Rocio Munoz Morales torna ospite a Verissimo per raccontare la sua nuova fase di vita dopo la rottura in estate con Raoul Bova. msn.com

verissimo rocio munoz moralesVerissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 21 dicembre - Tra gli ospiti d'eccezione della puntata di oggi Rocco Casalino, con il quale si parlerà del suo nuovo capitolo, dopo l'addio alla politica. corrieredellumbria.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.