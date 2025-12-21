Rocio Munoz Morales è tornata a parlare della separazione da Raoul Bova a Verissimo: ha rivelato che ora è serena e che il peggio è passato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, Rocio Munoz Morales: “Porterò sempre rispetto a Raoul”

Leggi anche: Rocio Munoz Morales a Verissimo, la nuova vita dopo lo scandalo Raoul Bova

Leggi anche: Rocío Muñoz Morales: «Raoul Bova? Ormai siamo ex, ma lui è il papà delle mie bambine, e lo sarà per sempre»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Rocío Muñoz Morales ospite a Verissimo domenica 21 dicembre; Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste; Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 21 dicembre; Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Anticipazioni Verissimo del 21 dicembre: Rocío Muñoz Morales racconta una nuova fase di vita - Silvia Toffanin saluta il 2025 con un nuovo appuntamento di “Verissimo”: tutti gli ospiti di domenica 21 dicembre ... dilei.it