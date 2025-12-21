Verissimo Rocco Casalino | la vita dopo la politica e il videomessaggio di Giuseppe Conte

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocco Casalino ha raccontato a Verissimo che ha deciso di smettere con la politica e Giuseppe Conte gli ha mandato un videomessaggio, esprimendo per lui belle parole. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

verissimo rocco casalino la vita dopo la politica e il videomessaggio di giuseppe conte

© Ildifforme.it - Verissimo, Rocco Casalino: la vita dopo la politica e il videomessaggio di Giuseppe Conte

Leggi anche: Rocco Casalino a Verissimo con Conte in videomessaggio: la “strategia pop” per riconquistare Palazzo Chigi passa da Mediaset

Leggi anche: Ricordate Rocco Casalino? Ha detto addio a Giuseppe Conte e ha cambiato vita: ecco cosa fa oggi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rocco Casalino, cosa fa oggi l’ex braccio destro di Conte; Rocco Casalino a Verissimo con Conte in videomessaggio: la strategia pop per riconquistare Palazzo Chigi passa da Mediaset; Rocco Casalino, dall'esordio al GF all'addio alla politica: «La violenza in casa non colpisce solo le donne, i figli pagano un prezzo...; Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste.

verissimo rocco casalino vitaRocco Casalino: laurea, età, carriera, il coming out : chi è l’ex gieffino ospite a Verissimo - Dall’avventura nella casa del Grande Fratello alla laurea e il lavoro in politica: tutto quello che c’è da sapere Rocco Casalino. msn.com

verissimo rocco casalino vitaRocco Casalino, cosa fa oggi l'ex funzionario di Governo. L'addio alla politica e un possibile ritorno in tv - L'ex braccio destro e responsabile della comunicazione di Giuseppe Conte sarà ospite a Verissimo per parlare del suo nuovo capitolo ... corrieredellumbria.it

verissimo rocco casalino vitaRocco Casalino, cosa fa oggi l’ex braccio destro di Conte - L’ex gieffino ed ex funzionario di Governo è pronto a raccontarsi in un’intervista esclusiva a Silvia Toffanin a Verissimo ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.