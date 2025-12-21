Verissimo Polonara racconta la malattia | Passato un incubo La moglie | In coma non l’ho mai lasciato solo VIDEO

« Oggi sto bene, il peggio è passato ». Con queste parole Achille Polonara ha raccontato a Verissimo la sua battaglia contro la leucemia mieloide acuta, una prova durissima affrontata negli ultimi mesi e condivisa con il pubblico insieme alla moglie Erika e ai figli Vittoria e Achille Jr. Il cestista ha ripercorso i momenti più difficili della malattia, culminati nel trapianto di midollo effettuato giovedì 25 settembre, passaggio necessario nel percorso di cura. «Ho passato momenti molto brutti, che una persona così giovane non dovrebbe mai vivere», ha raccontato Polonara, sottolineando il ruolo decisivo della famiglia: « Mia moglie è stata unica, non mi ha lasciato un secondo.

