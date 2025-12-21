Verissimo oggi domenica 21 dicembre | gli ospiti e le interviste

Verissimo torna oggi, domenica 21 dicembre, su Canale 5 con il secondo appuntamento del weekend. In questa puntata, gli ospiti e le interviste offriranno un approfondimento su temi di attualità e sugli aggiornamenti più recenti. L’appuntamento è pensato per offrire un momento di informazione e intrattenimento, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso del pubblico. Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste.

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 21 dicembre, su Canale 5 con il secondo appuntamento del weekend. Nella puntata di oggi, in onda dalle 16, tra gli ospiti arriva in studio Rocco Casalino, per parlare del suo nuovo capitolo di vita, dopo l'addio alla politica. Emozioni e progetti anche per Rocío Muñoz Morales, a Verissimo.

Verissimo - Sabato 20 e domenica 21 dicembre, su Canale 5

Verissimo, Barbara Tabita: “Dopo la nascita di mia figlia ho attraversato l’inferno” (Adnkronos) - "Una rinascita completa". Così Barbara Tabita definisce il traguardo dei 50 anni. Ospite a Verissimo oggi, sabato 20 dicembre, l'attrice siciliana ha parlato di un peri - facebook.com facebook

Oggi a #Verissimo arrivano #ICesaroni! #ClaudioAmendola #LuciaOcone #RickyMemphis @Publispei @icesaronitv @MedInfinityIT x.com

