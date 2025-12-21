Verissimo nell’ultimo appuntamento dell’anno ospiti Franco Nero Rocco Casalino ed Heather Parisi

Verissimo, ultimo appuntamento del 2025: tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sono Franco Nero, Rocco Casalino, Heather Parisi, Claudio Amendola, Ricky Memphis, Lucia Ocone e Achille Polonara. Sabato 20 e domenica 21 dicembre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo. Sabato alle ore 16.30 Silvia Toffanin accoglierà Franco Nero, un mito del cinema italiano e internazionale, accompagnato dal figlio Carlo Gabriel, che ha diretto lui e mamma Vanessa Redgrave, nel film The Estate. In attesa del ritorno a breve su Canale 5 dei mitici Cesaroni, sarà ospite Claudio Amendola, con Ricky Memphis e Lucia Ocone. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

