Un’intervista molto intensa, quella concessa da Heather Parisi a Verissimo. Si è partiti con grande tenerezza, parlando dei suoi figli ormai cresciuti e di quei momenti di tenerezza sfumati nel tempo. Si è poi giunti, però, a tematiche molto più delicate. Il rapporto con i figli. La vita di Heather Parisi si svolge a Hong Kong, dove ha trovato la propria dimensione. Non dimentica però l’Italia, anche perché qui vive parte della sua famiglia. Ci torna 3-4 volte all’anno e non solo per lavoro. A Hong Kong vive con il proprio compagno Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan. Quest’ultimo è ormai molto cresciuto, al punto da essere stato convocato per la nazionale di calcio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Verissimo, Heather Parisi tra bulimia e vulnerabilità: “Sono stata violentata”

