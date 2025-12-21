Firenze, 21 dicembre 2025 – L’atmosfera natalizia non mitiga la collera del tifo della Fiorentina. La situazione in classifica è pesante. I viola, ancora a secco di vittorie (unica squadra a non aver mai raggiunto i tre punti in questo campionato) cercano punti vitali per evitare lo spettro di una retrocessione. Che nessuno riesce a nominare ma che purtroppo è uno spauracchio. Contro l’Udinese va in scena la rabbia dei supporter. Curva desolatamente vuota i primi 20 minuti. Nei primi venti minuti della partita la curva rimane vuota. Per un silenzio pesantissimo, che vuole sottolineare il dissenso della tifoseria nei confronti della società, rea, a detta degli stessi supporter, di aver compiuto diversi errori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Vergognatevi tutti”: striscione per la Fiorentina nella curva vuota. La città e la protesta

Leggi anche: Fiorentina: la città e la tifoseria nel giorno della protesta. Curva vuota i primi 20 minuti

Leggi anche: Fiorentina, cresce la contestazione della Curva Fiesole. Città tappezzata di striscioni, tutti nel mirino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fiorentina, la protesta dei tifosi: «La Curva Fiesole rimarrà vuota per 20 minuti. Non meritate la nostra presenza»; Bufera Fiorentina, la città si ribella: ecco la mossa dei tifosi contro squadra e club; Fiorentina: sciopero della Curva Fiesole nella partita contro l'Udinese. Silenzio per 20 minuti: Scempio vergognoso della maglia; La Fiorentina perde ancora e gli ultras dicono basta: “Vergognatevi, meritate il silenzio”. E la Fiesole annuncia la protesta contro l’Udinese: “La curva resterà vuota i primi 20 minuti”.

Fiorentina, la protesta dei tifosi: «La Curva Fiesole rimarrà vuota per 20 minuti. Non meritate la nostra presenza» - L'iniziativa della Curva Fiesole per domenica nel match contro l'Udinese: «Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo vi ... corrierefiorentino.corriere.it