Vergogna a Carnago ragazzi vandalizzano il presepe e postano la foto sui social

Un episodio che ha suscitato grande disapprovazione quello avvenuto a Carnago, dove un gruppo di giovani ha vandalizzato il presepe allestito nel paese. L’atto è stato documentato e condiviso sui social, attirando l’attenzione della comunità e delle autorità. È importante sottolineare che comportamenti di questo tipo danneggiano il patrimonio collettivo e disturbano il clima di comunità. Vergogna a Carnago, ragazzi vandalizzano il presepe e postano la foto sui social.

Un atto davvero vergognoso quello che è stato commesso nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre a Carnago, in provincia di Varese: il presepe allestito in paese è infatti stato vandalizzato da un gruppo di giovani. L'episodio è stato denunciato dal gruppo Facebook Vivere Carnago e Rovate, che ha pubblicato le foto di quanto accaduto. Sono stati gli stessi autori del gesto irrispettoso a postare sui social le immagini della loro "bravata", vantandosi con gli amici. Negli scatti si vedono almeno sette ragazzi. I giovani si sono introdotti nella capanna del presepe, e lì hanno pensato di scattare una fotografia di gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vergogna a Carnago, ragazzi vandalizzano il presepe e postano la foto sui social Leggi anche: Vandalizzano il presepe e si vantano sui social, l’appello della sindaca: «Aiutateci a individuare i responsabili» Leggi anche: La gaffe sui social del ministro Musumeci: per ricordare il terremoto dell’Irpinia postano una foto di Amatrice La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Giovani vandalizzano il Presepe e si vantano sui social - Un gruppo di giovanissimi ha vandalizzato il presepe allestito nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese, mettendo una bottiglia di gin nella mangiatoia e vantandosi poi del gesto sui s ... ansa.it

