Ventenne in fuga investe un carabiniere che spara contro l’auto e ferisce il giovane
Bientina (Pisa), 21 dicembre 2025 – E’ ricoverato all'ospedale San Giuseppe di Empoli (Firenze) dove si trova piantonato e in stato di arresto (con le accuse di rapina, tentata estorsione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale) il 20enne albanese ferito da un colpo di pistola nella notte a Bientina. Infatti, ci sarebbe un tentativo di estorsione sullo sfondo del ferimento del 20enne. Vittima dell’estorsione, un minorenne del vicino paese di Buti. È stata infatti la mamma dell'adolescente ad avvisare, a voce, il comandante della stazione di Buti che al figlio era stato rubato il cellulare poco prima e che per riaverlo avrebbe dovuto pagare 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
