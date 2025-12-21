venezuela giornalisti vestiti da babbo natale portano regali ai bambini poveri di caracas

Un gruppo di giornalisti vestiti da Babbo Natale ha distribuito regali in decine di comunità a basso reddito di Caracas in Venezuela, nell’ambito del progetto ‘ Un giocattolo, una buona notizia ‘. È la nona volta che il gruppo organizza una raccolta di giocattoli per portare doni alle comunità vulnerabili, in un contesto caratterizzato dalla complessa situazione politica del Venezuela e dalle continue tensioni internazionali con gli Stati Uniti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

