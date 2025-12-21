Vela Medea Falcioni in trionfo ai Mondiali Youth! Dominio assoluto nell’iQFoil a Vilamoura

Medea Falcioni rispetta il pronostico della vigilia e vince con il piglio della dominatrice la medaglia d’oro nell’iQFoil agli Youth World Sailing Championships 2025 di Vilamoura, in Portogallo. La quindicenne anconetana si conferma dunque uno dei giovani talenti più luminosi della vela olimpica internazionale, chiudendo in bellezza una stagione praticamente perfetta in cui ha fatto anche doppietta tra Europei e Mondiali U19 di classe centrando inoltre un fantastico settimo posto nella rassegna continentale assoluta tra le senior. Falcioni ha dominato la scena nelle acque lusitane, vincendo tutte e sette le regate disputate e laureandosi per acclamazione la miglior interprete mondiale della tavola tra le Under 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

