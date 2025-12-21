Vela Medea Falcioni in trionfo ai Mondiali Youth! Dominio assoluto nell’iQFoil a Vilamoura
Medea Falcioni rispetta il pronostico della vigilia e vince con il piglio della dominatrice la medaglia d’oro nell’iQFoil agli Youth World Sailing Championships 2025 di Vilamoura, in Portogallo. La quindicenne anconetana si conferma dunque uno dei giovani talenti più luminosi della vela olimpica internazionale, chiudendo in bellezza una stagione praticamente perfetta in cui ha fatto anche doppietta tra Europei e Mondiali U19 di classe centrando inoltre un fantastico settimo posto nella rassegna continentale assoluta tra le senior. Falcioni ha dominato la scena nelle acque lusitane, vincendo tutte e sette le regate disputate e laureandosi per acclamazione la miglior interprete mondiale della tavola tra le Under 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Vela, i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth 2025: Medea Falcioni la stella azzurra a Vilamoura
Leggi anche: Medea Falcioni straripante a Vilamoura: sette vittorie su sette manche e oro ai mondiali giovanili di vela a squadre
Il mare per me è libertà. Amo la mia città e sogno di andare alle Olimpiadi; Baby velisti azzurri da applausi: due ori, un argento e il Nations Trophy ai Mondiali; Il mare per me è libertà Amo la mia città e sogno di andare alle Olimpiadi.
Medea Falcioni straripante a Vilamoura: sette vittorie su sette manche e oro ai mondiali giovanili di vela a squadre - La campionessa dorica ha sbaragliato le avversarie con un percorso netto che le ha permesso di chiudere il campionato al vertice della classifica fin dalle prime giornate. anconatoday.it
Medea Falcioni domina gli Youth World Sailing - La 15enne anconetana protagonista assoluta in Portogallo nonostante le condizioni meteo difficili: "Vincere il mondiale è una grande soddisfazione". ilrestodelcarlino.it
Medea Falcioni dominates the Youth World Sailing Championship - old from Ancona was a standout performer in Portugal despite difficult weather conditions: "Winning the World Championships is a great satisfaction. sport.quotidiano.net
Vela: grande vittoria di Medea Falcioni agli ISAF Youth Worlds di Vilamoura - facebook.com facebook
| iQFOIL W | Youth | Medea Falcioni | SEF Stamura World Sailing #SportVela | #AmaLaVela x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.