Vanity Fair si unisce a Il Carlino in un progetto di collaborazione che prosegue con l’obiettivo di offrire contenuti di qualità ai lettori. In questa occasione, il settimanale sarà in omaggio con l’acquisto del quotidiano martedì 23 dicembre. Tra gli approfondimenti, un focus sul nuovo film di Muccino, che rappresenta un esempio del cinema italiano contemporaneo.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 23 dicembre con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori sul nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio, ’ Le cose non dette ’. La domanda di fondo dell’opera del regista è questa: "Che cosa succederebbe alle vostre storie d’amore, alle vostre famiglie, alle vostre amicizie, se decideste di dire davvero (e fino in fondo) tutte le verità nascoste?". Sono appunto ’ Le cose non dette ’ che evidenzia il titolo a far saltare il banco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vanity Fair con il Carlino. Faro sul film di Muccino

Leggi anche: Vanity Fair in regalo con La Nazione. Martedì l’abbinamento in edicola. Copertina sull’ultimo film di Muccino

Leggi anche: Il Carlino e Vanity Fair in abbinamento martedì in edicola

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vanity Fair con il Carlino. Faro sul film di Muccino.

Martedì con il Carlino c’è Vanity Fair - Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno ... msn.com