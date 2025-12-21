Vandalizzato il Babbo Natale di Bagnoli | teppisti si arrampicano e gli strappano la faccia

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vandalizzato il Babbo Natale di piazza a Mare a Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli. Lo sconforto di Carmine Sangiovanni, presidente della Municipalità: "Gesto vile e vergognoso". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

