Vandalizzata l’auto dell’attivista WWF Maurizio Marrese a Foggia Seconda intimidazione in 15 giorni

Danneggiamenti ai danni dell’auto di Maurizio Marrese, responsabile del WWF nella provincia di Foggia. Al suo veicolo, parcheggiato vicino a casa nel comparto Biccari di Foggia, sono stati rotti i finestrini e lanciate pietre contro il parabrezza. Posizionato anche una pietra di tufo sul cofano della vettura e un vaso sul tettuccio. Marrese è attivo da tempo e conosciuto per le sue lotte contro – tra le varie – l’ abusivismo edilizio, il bracconaggio e le presunte irregolarità negli appalti riguardanti la raccolta rifiuti. L’attivista ha rilasciato una dichiarazione all’ Ansa in cui fornisce dettagli ulteriori riguardo quella che sembra essere un’intimidazione: “Tutto è accaduto intorno all’una di notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

