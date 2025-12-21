Vandali devastano un' auto a colpi di casco tanto per giocare | residenti ostaggi dei clienti di un locale a Milano
Vandali in via Tullo Massarani a Milano. Nella nottata di sabato, all'incrocio con corso Lodi, sud-est di Milano, un gruppo di ragazzi ha preso di mira un'auto distruggendola a colpi di casco.Il racconto dei residentiIl frastuono ha attirato gli sguardi dei residenti. Qualcuno chiama i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Vince chi sfascia di più l’auto a colpi di casco: vandali scatenati dopo la serata in discoteca
Leggi anche: “Vince chi sfascia l’auto con colpi di calci e casco”, ancora vandalismi in zona corso Lodi a Milano
Vince chi sfascia di più l’auto a colpi di casco: vandali scatenati dopo la serata in discoteca - Milano, un altro episodio di inciviltà in via Tullo Massarani, angolo corso Lodi. msn.com
#Ladri devastano casa a #Olmo a Perugia: crescono rabbia e #paura #attenzione #casebruciate #comunità #cronaca #effrazione #furto #Quartiere #raid #responsabilità #sicurezza #solidarietà #Vandalismo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.