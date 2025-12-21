Usa ritrovati 43 minori scomparsi | 9 arresti

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio diffuso dalle autorità parla di 43 minori, tra 18 mesi a 17 anni, messi in sicurezza tra Florida, Louisiana, Mississippi e Tennessee. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

