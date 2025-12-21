Washington, 21 dic. (Adnkronos) - Il vice procuratore generale degli Stati Uniti Todd Blanche ha dichiarato che la rimozione delle foto dai documenti pubblicati venerdì su Jeffrey Epstein, tra cui una di Donald Trump, non ha "nulla a che fare" con il presidente, e ha sostenuto che le immagini sarebbero probabilmente tornate disponibili dopo che si sarà stabilito se necessitano di essere censurate. Blanche ha affermato che le 16 rimozioni sono avvenute su richiesta delle associazioni per i diritti delle vittime. "Non abbiamo informazioni precise", ha dichiarato Blanche a Meet the Press di Nbc News. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa: procura, 'rimozione foto da file Epstein non ha nulla a che fare con Trump'

