Usa eruzione fangosa alla Black Diamond Pool a Yellowstone
(LaPresse) Eruzione di fango alla Black Diamond Pool nel Parco Nazionale di Yellowstone. L’evento, ripreso dalle videocamere è avvenuto alle 9:23 del mattino a a Biscuit Basin, a metà strada tra Old Faithful e Grand Prismatic, due delle attrazioni più famose del parco. Altre eruzioni recenti sono state per lo più udibili e non visibili, perché sono avvenute di notte o quando la telecamera era oscurata dal ghiaccio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
