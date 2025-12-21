Usa | dipartimento Giustizia ripubblica ' con censure minime' 119 pagine file Epstein
Washington, (Adnkronos) - "Ecco il documento aggiornato con minime modifiche. Documenti e foto continueranno a essere esaminati nel rispetto della legge e con la massima cautela per le vittime e le loro famiglie". Dopo gli attacchi dei democratici e una parte dei repubblicani, il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato in un post su X la ripubblicazione delle 119 pagine già pubblicate venerdì, ma che erano state completamente censurate, e che riguardavano il caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell a New York per traffico sessuale. "A quei documenti - spiega il Dipartimento - sono state apportate delle modifiche al momento del deposito nei rispettivi procedimenti giudiziari. 🔗 Leggi su Iltempo.it
