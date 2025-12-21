Usa blocca nave al largo del Venezuela

19.20 La Guardia Costiera Usa ha intercettato una terza nave al largo della costa del Venezuela in acque internazionali.La mossa arriva pochi giorni dopo che il presidente Trump ha intensificato i suoi sforzi per interrompere il flusso di petrolio greggio verso il Paese sudamericano.Niente conferme ancora dalla Casa Bianca sull'operazione in corso. La nave farebbe parte della "flotta ombra" con imbarcazioni che trasportano merci per conto di paesi sanzionati.Il presidente venezuelano Maduro denuncia: il sequestro come "pirateria corsara". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump annuncia il blocco delle petroliere venezuelane; Trump blocca le petroliere sanzionate dirette in Venezuela.

Tensioni Usa-Venezuela: sequestrata nave al largo dei Caraibi - Secondo tre funzionari statunitensi citati da Abc News, la guardia costiera degli Stati Uniti ha intercettato e sequestrato un'imbarcazione al largo delle ... msn.com