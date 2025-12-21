Us Città di Fasano ultima del 2025 sul campo della capolista Paganese
L’Us Città di Fasano conclude il calendario del 2025 affrontando la capolista Paganese. La partita si terrà oggi alle 15 al “Marcello Torre” ed è valida per la 17esima giornata del girone H di Serie D. Un’occasione per i biancazzurri di confrontarsi con una squadra di vertice e di chiudere l’anno con un impegno importante.
FASANO - Ultima gara del 2025 per l’Us Città di Fasano, che alle 15 di stasera, domenica 21 dicembre, affronterà al “Marcello Torre” la Paganese nella partita valida come la 17esima giornata della Serie D-Girone H. Per il match che mette fine al girone d’andata, la formazione fasanese sfiderà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
US Fasano, il presidente Ivan Ghilardi scende in campo prima della sfida con la Paganese - FASANO – Sebbene il 2025 sia ai titoli di coda, l’anno solare continua sulla via del tramonto a regalare spunti e colpi di scena. osservatoriooggi.it
