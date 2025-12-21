Urbanistica altro stop in Cassazione e ricorso respinto | Corretto scarcerare Bezziccheri non c’è prova della corruzione

L’11 dicembre 2025 la Cassazione ha confermato il respingimento del ricorso riguardante l’estradizione di Bezziccheri, ritenendo corretta la sua scarcerazione. La decisione si basa sulla mancanza di prove concrete a sostegno dell’accusa di corruzione, anche considerando il coinvolgimento di alcuni professionisti e imprenditori in affari comuni. La sentenza rappresenta un ulteriore passo nel chiarimento delle responsabilità e delle prove nel settore urbanistico.

Milano, 21 dicembre 2025 – Un elemento indiziario come la “cointeressenza”, la partecipazione comune ad alcuni affari, tra un architetto della Commissione Paesaggio e due imprenditori, non è sufficiente di per sé a configurare il reato di corruzione ipotizzato dai pm di Milano Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici e dall’aggiunta Tiziana Siciliano nelle inchieste sull’urbanistica. Lo scrive - e lo ripete - la Suprema Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con la quale, a novembre, ha respinto il ricorso dei pm di Milano dando ragione al Riesame che in agosto aveva revocato la custodia cautelare in carcere per l’imprenditore Andrea Bezziccheri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, altro stop in Cassazione e ricorso respinto: “Corretto scarcerare Bezziccheri, non c’è prova della corruzione” Leggi anche: Urbanistica, la Cassazione: "Da Bezziccheri nessuna corruzione" Leggi anche: Inchiesta urbanistica Milano, cassazione inchioda pm e respinge ricorso: “Catella, Scandurra e Bezziccheri non vanno arrestati” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inchiesta sull’urbanistica a Milano, la Cassazione annulla le misure interdittive per Tancredi, Marinoni e Pella; Inchiesta Urbanistica a Milano, i residenti di via Anfiteatro dopo lo stop ai lavori della Torre «Unico-Brera»: «Il palazzo sequestrato una beffa, o lo abbattono o lo terminino»; Stop ai trucchetti dei pm milanesi per lasciare le inchieste ai giudici graditi; Urbanistica a Milano, la Cassazione: “Non illogica la decisione del Riesame, manca la prova della corruzione”. Urbanistica, la Cassazione: «Tra Bezziccheri e Scandurra c'era un'obiettiva situazione di cointeressenza, ma no corruzione» - Le motivazioni della sentenza di novembre con cui, respingendo il ricorso dei pm di Milano, la Suprema Corte ha confermato la revoca della custodia in carcere, decisa ad agosto dal Riesame ... milano.corriere.it

Urbanistica Milano, anche la Cassazione conferma: “Nessuna corruzione anche da Andrea Bezziccheri” - Andrea Bezziccheri, al centro della maxi inchiesta Urbanistica portata avanti dalla Procura di Milano, era stato l'unico tra gli indagati a finire in carcere ... fanpage.it

Per la Cassazione non ci sono indizi sull’accusa di corruzione nei confronti di Manfredi Catella, nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano - Secondo la Corte di Cassazione i magistrati che hanno avviato l’ inchiesta sulla gestione dell’urbanistica a Milano non hanno indizi che provino l’accusa di corruzione nei confronti di Manfredi Catell ... ilpost.it

