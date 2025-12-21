Uomini armati uccidono 10 persone in una sparatoria in Sudafrica

Un grave episodio di violenza si è verificato a Bekkersdal, vicino a Johannesburg, dove uomini armati hanno aperto il fuoco, causando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 10. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, e le autorità stanno conducendo le indagini necessarie. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e tra le forze di sicurezza.

Uomini armati non identificati hanno ucciso 10 persone e ferito altre 10 in una sparatoria a Bekkersdal, cittadina nei pressi di Johannesburg. Sconosciuto al momento, ha riferito la polizia all'AFP, anche il movente della sparatoria a Bekkersdal. «Alcune vittime sono state uccise a caso per strada da uomini armati non identificati», si legge in una dichiarazione della polizia.

