Università | Roma Tre a Ostia nuovi laboratori per il corso di laurea in Scienze e culture enogastronomiche

Ostia – A Roma Tre inaugurati i nuovi laboratori del corso di laurea in Scienze e culture enogastronomiche. La nuova struttura, realizzata nella sede di Ostia in via Bernardino da Monticastro, rappresenta un investimento strategico nel rafforzamento della formazione e della ricerca nel settore food, ambito sempre più centrale per l’economia italiana e internazionale. Il corso di laurea, unico nel suo genere nel Centro Italia, si dota così di un complesso di 250 metri quadrati di laboratori avanzati, configurandosi come un polo di riferimento per l’enogastronomia contemporanea. Gli ambienti inaugurati ospitano laboratori didattici e di ricerca progettati per offrire una formazione pratica, innovativa e strettamente connessa alle esigenze del mondo professionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

