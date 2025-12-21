Universal Monster: l’eterno amore della Mummia Rileggendo i volumi saldaPress dedicati alle creature dello Universal Monster, emerge un elemento ricorrente: queste figure rappresentano spesso le nostre emozioni più profonde. La loro presenza nel mondo dell’horror si intreccia con temi universali, rendendole più vicine e comprensibili. La loro storia ci invita a riflettere sulle emozioni che tutti condividiamo, rendendo queste creature più umane di quanto si possa pensare.

Rileggendo i volumi saldaPress dedicati alle creature dello Universal Monster, compare un tratto comune tra tutte loro: sono le specchio delle nostre emozioni. Deviate, ridotte all’essenza e quindi spaventosamente comprensibili, ma sono lì, davanti ai nostri occhi, spesso contorte e soffocate dalle reazioni di quell’umanità che si spaventa anziché comprendere. E come dicono da sempre i poeti, non esiste emozione più potente ed eterna dell’amore, che sembrerebbe lontano dal contesto orrorifico dei film Universal. Non fosse che, a bene vedere, La Mummia è un’oscura, affascinante storia d’amore dalle venature tragiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Universal Monster: l’eterno amore della Mummia

Leggi anche: Saldapress presenta ‘Universal Monster: La Mummia’

Leggi anche: La Mummia, Universal vuole il revival del franchise con Brendan Fraser

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Universal Monsters Universe (@UniversalMonstersUniverseIT) - facebook.com facebook