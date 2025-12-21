In un girone A di Serie C dominato dal Vicenza di Gallo Union Brescia e Inter U23 lottano per un posto nei playoff distanziate al momento da 6 lunghezze. La squadra di Corini sta facendo un mezzo miracolo viste le premesse estive di una squadra che è di fatto il trapianto nel capoluogo di regione della FeralpiSalò. Sarà lotta a due con il Lecco . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Union Brescia-Inter U23 (lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Cittadella-Union Brescia (lunedì 01 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Cittadella-Union Brescia (lunedì 01 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Scontro estremamente equilibrato al Tombolato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dove vedere Brescia-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, domani alle 20:30 Union Brescia- U23; UNION BRESCIA TRAINING: VERSO LA SFIDA CONTRO L’INTER U23; Union Brescia-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Union Brescia-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Union Brescia e Inter Under 23 si sfidano nella diciannovesima giornata del Girone A di Serie C: canale tv del match, formazioni e copertura streaming. calciomercato.com