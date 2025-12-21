La sfida tra Cagliari e Inter rappresenta un appuntamento importante nel calcio italiano. I nerazzurri si preparano a affrontare i sardi per la tredicesima volta in terra isolana, con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo. Questa partita si inserisce nel contesto di un campionato sempre più competitivo e ricco di sfide. Una sola vittoria in terra sarda

I nerazzurri per la tredicesima volta nella loro storia sono pronti ad affrontare il Cagliari sul terreno degli isolani. Il bilancio complessivo è veramente avaro di soddisfazioni: lo Sporting Club ha trionfato una sola volta, a fronte di 7 sconfitte e 4 pareggi. L’unica gioia è datata 12 novembre 1961: le due compagini militavano in Serie C e il Pisa trionfò grazie alla rete realizzata a un quarto d’ora dalla fine da Emilio Busetto. Nel 1968, in Serie A, sul mitico terreno dell’"Amsicora", i nerazzurri furono spazzati via con le reti di Gigi Riva (in foto), Roberto Boninsegna e Pierluigi Cera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

