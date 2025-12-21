Una serata di grande jazz al Brera di Novara

La serata di sabato 20 dicembre, presso l’Auditorium Annalisa Torgano di Novara, si è trasformata in un autentico viaggio nella storia e nell’anima del jazz con “The Jazz Lab Brera – Swing, Standard and Blues Vol. 5”. Un evento che ha saputo unire qualità musicale, entusiasmo e grande. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Una serata di grande jazz al Brera di Novara Leggi anche: Torna “Brera jazz pop rock vol. 5” con un ensamble jazz Leggi anche: Morto Franco Brera, ultimo dei 4 figli del grande giornalista Gianni Brera La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Una serata di grande jazz al Brera di Novara - La serata di sabato 20 dicembre, presso l’Auditorium Annalisa Torgano di Novara, si è trasformata in un autentico viaggio nella storia e nell’anima del jazz con “The Jazz Lab Brera – Swing, Standard a ... novaratoday.it

Food e jazz, il salotto di Brera - A Milano, a due passi da Brera, è nata un’oasi con giardino privato che fonde, in un’atmosfera di relax e gusto, i piaceri della cucina made in Italy e della musica jazz. ilgiornale.it

Una serata intensa, capace di unire emozione, grande musica e solidarietà: il Teatro Ponchielli di Cremona ha accolto con entusiasmo “Un Natale di Musica e Cuore”, il Concerto di Natale... Leggi tutto - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.