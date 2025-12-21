Una palestra non autorizzata Il Comune intima lo sfratto

Una palestra "non autorizzata" all'interno dei locali dati in concessione dal Comune. Questo l'episodio alla base della decisione con cui Palazzo civico ha ingiunto l'immediato rilascio dell'area da parte dell'associazione, che di contro non ha esitato a impugnare al Tar il provvedimento. La vicenda prende le mosse a Favaro, nell'ex scuola elementare che, da oramai diverso tempo, è diventata la casa di numerose associazioni. Tra queste, un'organizzazione sorta nel 2009 allo scopo di promuovere al Favaro tutte le azioni necessarie per creare le condizioni di una buona aggregazione sociale nel quartiere attraverso impianti sportivi, biblioteca, aree per attività ludiche, parchi e sale gioco.

