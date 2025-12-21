Una maglia le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2025
Il prossimo episodio di Amici di Maria De Filippi è alle porte. La tredicesima puntata, registrata giovedì 18 dicembre, andrà in onda domenica 22 dicembre alle 14 su Canale 5. In questa puntata, tra le anticipazioni, si parlerà di una maglia, delle classifiche di ballo e canto, offrendo agli spettatori uno sguardo sulle dinamiche del serale. Una maglia, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025.
È tutto pronto per la tredicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 18 dicembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 22 dicembre, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la tredicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv. - Attenzione spoiler – Le classifiche delle gare di ballo e di canto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
