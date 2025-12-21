Una comunità “senza barriere” rappresenta un obiettivo condiviso per favorire l’inclusione e l’uguaglianza. TikiTaka, attraverso le sue iniziative, dimostra come la collaborazione e l’impegno possano contribuire a superare le difficoltà legate alla disabilità. Una comunità “senza barriere”. Così TikiTaka batte la disabilità.

"Storie che si intrecciano, racconti che si uniscono". È questo il claim dell’incontro al Binario 7, in cui la rete TikiTaka ha fatto il punto sulle attività del 2025, a nove anni dal suo avvio. A dicembre 2016 Fondazione Cariplo autorizzava il progetto con un primo finanziamento triennale: TikiTaka è una rete nata nel 2017 che unisce cooperative, associazioni, fondazioni, enti pubblici e cittadini che lavorano insieme per costruire comunità più accoglienti e inclusive, capaci di valorizzare ogni persona, in particolare chi vive situazioni di fragilità e disabilità. Ne fanno parte 37 associazioni, alla regia: Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Asc Consorzio Desio-Brianza, Cooperativa Novo Millennio, Caritas Zona Pastorale 5, Csi Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

