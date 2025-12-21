Un “supereroe” in Pediatria. Il rapper Mr. Rain ha fatto una sorpresa ai bambini del reparto, intonando la sua canzone insieme a loro. Un momento inatteso che ha portato un sorriso tra i piccoli pazienti, offrendo un'occasione di leggerezza e conforto in un contesto spesso segnato da tensione. Nessuno se lo aspettava.

Nessuno se lo aspettava. "Quest’anno non abbiamo ospiti a sorpresa", hanno detto quasi a volersi scusare i pediatri che avevano organizzato l’ormai tradizionale festa del reparto, la prima dal momento in cui il primario Gian Luigi Marseglia è andato in pensione. Invece all’improvviso nell’aula Burgio del San Matteo si è materializzato Mr. Rain. Con giubbotto scuro e un cappellino di lana si è mescolato al coro e ha cantato la sua “Supereroi“. Un omaggio per tanti bambini che ogni giorno combattono contro la malattia come autentici supereroi. "Sono stati bravissimi", ha commentato il cantante parlando dei bimbi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un “Supereroe“ in Pediatria. Il rapper Mr. Rain a sorpresa intona coi bimbi la sua canzone

Leggi anche: Sanremo 2026, sorpresa tra gli esclusi: niente palco per Carl Brave e Mr. Rain

Leggi anche: Juliana Ghidini, chi è la fidanzata di Mr. Rain

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Un “Supereroe“ in Pediatria. Il rapper Mr. Rain a sorpresa intona coi bimbi la sua canzone.

Il rapper a "Sferisterio Live" Mr. Rain e i suoi ’Supereroi’ - La richiesta scritta su un grande telo bianco era di Gabry, appena sei anni, per il suo idolo: Mr. ilrestodelcarlino.it

VIDEO UFFICIALE “SUPEREROI” DI MR RAIN/ Canzone Sanremo 2023 - Video "Supereroi" di Mr Rain, canzone in gara a Sanremo 2023: la posizione in classifica di questo brano e il commento dei clip Il video del brano “Supereroi” del rapper Mr Rain conferma il fortissimo ... ilsussidiario.net

Supereroi, testo e significato della canzone di Mr. Rain a Sanremo 2023 - Rain è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2023, concluso in terza posizione: la sua canzone, Supereroi, cantata con un coro di bambini, ha immediatamente conquistato la ... deejay.it

Supereroi e cosplayer per regalare allegria nel reparto di pediatria del San Luca - facebook.com facebook

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Supereroi, Vigili del Fuoco e sorrisi: la magia del Natale in Pediatria x.com