Ultima gara dell’anno solare andate in scena sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia). Nell’Alta Savoia il massimo circuito internazionale del biathlon ha salutato il 2025 nel giorno del solstizio d’inverno. In una giornata in cui il sole raggiunge il punto più basso nel cielo, segnando l’inizio della stagione invernale, la gara di 15 km Mass Start maschile è stata illuminata da un raggio azzurro, rappresentato da Tommaso Giacomel. Una vittoria per dispersione per il 25enne trentino, nella prima prova stagionale con partenza di massa. Giacomel ha dimostrato di saper gestire l’errore nella prima serie, mantenendo una costanza notevole nelle tre sessioni successive al poligono. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - UN RAGGIO D’AZZURRO! Tommaso Giacomel vince il solitaria la mass start di Annecy!

Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: assolo di Tommaso Giacomel! Vittoria in solitaria in Francia

Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: GIACOMEL DA SOGNOOOO! Vince a casa Francia e riapre la Coppa del Mondo!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L'ultimo raggio di Sole del tramonto più anticipato dell'anno. 13 dicembre: come sempre in questo periodo, a dicembre, il Sole si avvicina alle antenne dei ripetitori sulla vetta del Monte Capanne, Isola d'Elba. Mancano solo 8 giorni al Solstizio d'Inverno. - facebook.com facebook