Un investimento di 775mila euro si è dissolto nel giro di pochi anni, evidenziando come anche le somme più consistenti possano andare perdute senza una pianificazione accurata. La vita, come insegna un antico proverbio indù, è un ponte da attraversare con saggezza, senza mai dimenticare che non si può costruire una casa stabile su di essa.

La vita è come un ponte - recita un antico proverbio indù - attraversala pure, ma non pensare di costruirci la tua casa sopra. Questa, molto più prosaicamente, è la storia di una passerella. Ed è colpa pure di quella se a Traversara diverse case sono andate giù nell’ alluvione del 18 settembre 2024. Una storia nella storia ma - almeno secondo l’accusa - emblematica della saga che ha segnato l’intera sequenza di eventi. Tra i 12 indagati, qui il principale finito sotto all’occhio di bue dei pm è Mauro Vannoni, 71 anni, di Santarcangelo, responsabile unico del procedimento per i lavori svolti a Traversara in merito alla "sistemazione delle arginature con adeguamento delle sezioni di deflusso tra il ponte Albergone e quello di Villanova". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un progetto da 775mila euro vanificato in pochi anni

Leggi anche: Gestione aree di sosta in affidamento per 7 anni, avviato progetto da 1,4 milioni di euro

Leggi anche: Palazzetto dello Sport, via libera al progetto esecutivo: approvato il progetto da 38 milioni di euro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un progetto da 775mila euro vanificato in pochi anni.

Un progetto da 775mila euro vanificato in pochi anni - La passerella del resto è rimasta, impedendo che gli argini fosse sistemati in altezza: il che non li ha resi idonei a sopportare le conseguenze delle alluvioni, sia del maggio 2023 che del settembre ... msn.com